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НАТО создает два новых командования

 

Министры обороны стран-членов Североатлантического альянса решили создать два новых командования. Как передает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы согласовали рамочную схему адаптированной командной структуры НАТО, которая станет основой для дальнейшей работы», - сказал он. По его словам, одно из командований будет обеспечивать безопасность транспортных путей в Атлантике, а второе — перемещение вооруженных сил и средств в Европе.

НАТО также решила создать центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса, сказал генсек организации.

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