В Германии официально ввели третий пол

Федеральный конституционный суд Германии постановил закрепить в официальных документах наличие третьего пола для граждан, «чье физиологическое развитие имеет вариации по сравнению с мужчиной или женщиной и… не может быть идентифицировано как мужское женское». Суд предписал всем официальным структурам Германии скорректировать законодательство до конца 2018 года.

Die Welt отмечает, что решение суда касается интерсексуалов — тех, кто обладает признаками обоих полов.

Пересмотр юридического взгляда на пол в конце октября инициировали власти Великобритании. МИД страны выступил с предложением исключить термин «беременные женщины», поскольку он не отражает современные реалии, исключая трансгендеров, которые тоже могут родить ребенка.