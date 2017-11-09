Оганесян признался в многомиллионных хищениях в Петербурге

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал хищение более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» и ходатайствует о досудебном соглашении, сообщают «РИА Новости».

18 ноября 2016 года Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

11 октября 2017 года бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.