Подписаться на уведомления
 

Азербайджан проиграл во французском суде наша реакция

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Французский суд отклонил иск правительства Азербайджана против двух французских журналистов, обвиняемых в диффамацииНапомним, что как уже сообщал haqqin.azнекоторое время назад Азербайджан в судебном порядке начал разбирательство против французского общественного телеканала France 2 и журналистки Элизы Люси, которая назвала режим Азербайджана «диктатурой».

В сентябре 2015 года журналисты France 2 (помимо Элизы Люси упоминается еще и Лоран Ришар) подготовили предвзятый репортаж, фактически оклеветав Азербайджан.

Элиза Люси

Лоран Ришар

Адвокат азербайджанской стороны Оливье Пардо осудил вышедший в эфир репортаж, который «не отражает реальное положение дел в Азербайджане».

Азербайджан запросил символическую компенсацию в размере одного евро. Обоим журналистам же грозил штраф в размере 12000 евро.

В свою очередь представитель защиты канала Жан Кастеллян заявил, что поднимает процессуальный вопрос о недопустимости иска, так как Азербайджан – государство и не может считаться гражданским лицом. Следовательно, дело о диффамации должно быть отклонено.

Любопытно, что, по данным Радио "Свобода" - это первое дело, когда иностранное правительство направило иск против журналистов в судебные инстанции Франции.

Отклонение иска – очередной сигнал для западных журналистов, показывающий, что им можно безнаказанно заниматься очернением любой страны, выполняя политический заказ. Судебная система их государств, даже не вдаваясь в суть дела, всегда защитит своих.

1811 просмотров


Старости
Яркая сподвижница Гейдара Алиева
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
10 Ноя 15° / 9°
11 Ноя 16° / 11°
12 Ноя 15° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Азербайджану нечего ждать от Шанхая Для haqqin.az комментирует Владимир Парамонов
Автобус упал с моста в Пакистане десятки погибших
Армия Асада отбила последний оплот ИГИЛ
Главный эпидемиолог: Ни одного случая смерти после вакцинации в Азербайджане эксклюзив
США испытали гиперзвуковое оружие
Ильхам Алиев внес 300 изменений наши подробности
Сиявушу Новрузову катастрофически не хватает денег вот такая доля депутата
После арестов принцев нефть не упадет убежден эксперт
В Сальяне автомобиль упал в канал Четверо пострадавших
Мыльный пузырь для Украины. А вот Азербайджан в подачках не нуждается мнения и оценки
Азербайджан проиграл во французском суде наша реакция
Оганесян признался в многомиллионных хищениях в Петербурге
Мужчина угрожал выброситься со здания в Хатаи
Цены на нефть падают
Школьник убил одноклассника из-за экзамена
В Мингячевире в квартире нашли труп мужчины
В Германии официально ввели третий пол
НАТО создает два новых командования
США поддержали борьбу Турции против ПКК
Евросоюз одобрил санкции против Венесуэлы
Юнкер призвал Турцию вернуться к европейским ценностям
В Грузии женщина умерла от сибирской язвы
Арабская коалиция сняла блокаду с крупнейшего йеменского порта
Месси назвал команду своей мечты
Главу азербайджанской диаспоры могут депортировать из Украины
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться