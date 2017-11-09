Французский суд отклонил иск правительства Азербайджана против двух французских журналистов, обвиняемых в диффамации. Напомним, что как уже сообщал haqqin.az, некоторое время назад Азербайджан в судебном порядке начал разбирательство против французского общественного телеканала France 2 и журналистки Элизы Люси, которая назвала режим Азербайджана «диктатурой».

В сентябре 2015 года журналисты France 2 (помимо Элизы Люси упоминается еще и Лоран Ришар) подготовили предвзятый репортаж, фактически оклеветав Азербайджан.

Адвокат азербайджанской стороны Оливье Пардо осудил вышедший в эфир репортаж, который «не отражает реальное положение дел в Азербайджане».

Азербайджан запросил символическую компенсацию в размере одного евро. Обоим журналистам же грозил штраф в размере 12000 евро.

В свою очередь представитель защиты канала Жан Кастеллян заявил, что поднимает процессуальный вопрос о недопустимости иска, так как Азербайджан – государство и не может считаться гражданским лицом. Следовательно, дело о диффамации должно быть отклонено.

Любопытно, что, по данным Радио "Свобода" - это первое дело, когда иностранное правительство направило иск против журналистов в судебные инстанции Франции.

Отклонение иска – очередной сигнал для западных журналистов, показывающий, что им можно безнаказанно заниматься очернением любой страны, выполняя политический заказ. Судебная система их государств, даже не вдаваясь в суть дела, всегда защитит своих.