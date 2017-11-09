На территории села Чуханлы Сальянского района произошло ДТП. Автомобиль марки «Мерседес» упал в канал, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
ДТП произошло из-за того, что находившийся за рулем транспортного средства 32-летний житель Лянкяранского района Сейфеддин Джафаров не справился с управлением.
Прибывшие спасатели достали из автомобиля водителя и трех пассажиров: 55-летнюю Мехрибан Халилову, 46-летнюю Эльнару Ализаде и 49-летнего Рагима Наджибекова.
Все они госпитализированы. По факту ведется расследование.