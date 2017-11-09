Подписаться на уведомления
 

В Сальяне автомобиль упал в канал Четверо пострадавших

Автор: Отдел информации 

На территории села Чуханлы Сальянского района произошло ДТП. Автомобиль марки «Мерседес» упал в канал, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

ДТП произошло из-за того, что находившийся за рулем транспортного средства 32-летний житель Лянкяранского района Сейфеддин Джафаров не справился с управлением.

Прибывшие спасатели  достали из автомобиля водителя и трех пассажиров: 55-летнюю Мехрибан Халилову, 46-летнюю Эльнару Ализаде и 49-летнего Рагима Наджибекова.

Все они госпитализированы. По факту ведется расследование.

116 просмотров


Старости
Яркая сподвижница Гейдара Алиева
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
10 Ноя 15° / 9°
11 Ноя 16° / 11°
12 Ноя 15° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Азербайджану нечего ждать от Шанхая Для haqqin.az комментирует Владимир Парамонов
Автобус упал с моста в Пакистане десятки погибших
Армия Асада отбила последний оплот ИГИЛ
Главный эпидемиолог: Ни одного случая смерти после вакцинации в Азербайджане эксклюзив
США испытали гиперзвуковое оружие
Ильхам Алиев внес 300 изменений наши подробности
Сиявушу Новрузову катастрофически не хватает денег вот такая доля депутата
После арестов принцев нефть не упадет убежден эксперт
В Сальяне автомобиль упал в канал Четверо пострадавших
Мыльный пузырь для Украины. А вот Азербайджан в подачках не нуждается мнения и оценки
Азербайджан проиграл во французском суде наша реакция
Оганесян признался в многомиллионных хищениях в Петербурге
Мужчина угрожал выброситься со здания в Хатаи
Цены на нефть падают
Школьник убил одноклассника из-за экзамена
В Мингячевире в квартире нашли труп мужчины
В Германии официально ввели третий пол
НАТО создает два новых командования
США поддержали борьбу Турции против ПКК
Евросоюз одобрил санкции против Венесуэлы
Юнкер призвал Турцию вернуться к европейским ценностям
В Грузии женщина умерла от сибирской язвы
Арабская коалиция сняла блокаду с крупнейшего йеменского порта
Месси назвал команду своей мечты
Главу азербайджанской диаспоры могут депортировать из Украины
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться