На ноябрьском саммите «Восточного партнерства», как сообщил депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс, будет преставлен Долгосрочный план помощи Украине, так называемый «План Маршалла для Украины».

По словам Кубилюса, который является одним из авторов документа «План Маршалла для Украины», был утвержден Сеймом Литвы, его поддержали в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) и позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США.

«Мы представим "План Маршалла для Украины" на саммите "Восточного партнерства" и надеемся, что упоминание об этом документе появится в итоговой декларации саммита», - подчеркнул Кубилюс, отметив, что данный документ должен стать не только декларацией, но и будет основываться на реальных финансовых ресурсах.

«Мы видим возможность использовать ресурсы EU External Investment Plan (Европейский внешний инвестиционный план), по которому Еврокомиссия предусматривает до €88 млрд финпомощи до 2020 года. Эти деньги направлены, в основном, на Африку, но достаточно большая часть может пойти и на другие страны. Уже есть инициатива немецкого правительства, правительства Ангелы Меркель, которое утвердило как свою инициативу так называемый "План Маршалла для Африки"», – сказал экс-премьер Литвы.

Кубилюс считает, что подобный инструмент должен использоваться и для стран «Восточного партнерства», в первую очередь – для Украины. Причем помощь для Украины должна пойти не в бюджет страны, а на конкретные проекты, как это было в оригинальном «плане Маршалла».

Многие эксперты вообще предлагают расширить этот план для всех стран «Восточного партнерства». Например, известный российский финансист Слава Рабинович предложил создать и претворить «План Маршалла-2», включающий все 14 постсоветских государств – от Эстонии до Таджикистана. Он уверен, что это наилучший путь для их экономического, политического, социального и демократического процветания в условиях давления со стороны России.

«Мне кажется, что западные страны должны, в своих же собственных национальных интересах, разработать новый “План Маршалла” для всех этих 14 стран – план, который учитывал бы специфику каждой страны, но при этом имел бы одни и те же конечные цели. Какие? Я уже писал: экономическоe, политическоe, социальноe и демократическоe процветаниe. План на пять лет», - отметил он на своей страничке в фейсбук.

Отрицательно относится к такой идее председатель СДПА, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде. И вот почему.

«Мы не выходили из мировой войны проигравшей страной, наша экономика, славу Богу, нормально развивается. Так что если Европа хочет помочь какой-то стране, пусть помогает тем, кто в этой помощи нуждается.

Азербайджан нуждался в такой помощи в 90-х годах прошлого века, но нам тогда никто не стал помогать. А сейчас мы в подачках не нуждаемся», - сказал политик haqqin.az.

Украинский политолог Алексей Якубин также не очень рассчитывает на эффективность такого плана, который, по его убеждению, в ЕС всерьез никто не рассматривает. «Максимум, что будет обсуждаться на ноябрьском саммите, - это идея «Восточного партнерства плюс», которая состоит в том, чтобы Украину, Молдову и Грузию выделить в одну группу и более активно с ними работать в рамках «Восточного партнерства», - отметил он.

Украинский эксперт к тому же считает, что Азербайджан как нефтяная страна в этой помощи не нуждается, в отличие от других стран. Но вот готова ли Европа им помогать – вопрос, конечно, сложный.

«План Маршалла» для стран "Восточного партнерства", в частности для Украины, выглядит как мыльный пузырь. Мы знаем об этом плане только от представителей прибалтийских стран и наших чиновников. Каких-либо подтверждений о финансировании Украины там нет. Как нет и подтверждения, что для нашей страны будет использоваться такой же «план Маршалла», как и для послевоенной Европы. Мне кажется, что европейские страны его не вынашивают. Особенно это касается ключевых европейских стран – Франции и Германии. Думаю, что отдельные наши чиновники как раз и создают этот отдельный мыльный пузырь для населения, чтобы оно питало определенные иллюзии о заботе ЕС об Украине», - сказал А.Якубин haqqin.az.

Политолог убежден, что так называемый «План Маршалла для Украины» – это своего рода инициатива прибалтийских стран и пиартехнология внутри Украины.