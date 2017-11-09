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После арестов принцев нефть не упадет убежден эксперт

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

В какой мере беспрецедентные аресты принцев, министров, высокопоставленных чиновников и даже представителей духовенства в Саудовской Аравии повлияют на мировые нефтяные цены? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан предложил проследить реакцию на события в Эр-Рияде геополитических центров силы.     

Дональд Трамп в восторге от случившегося. В своем Твиттере он радостно приветствует аресты в Саудовской Аравии. В своем сообщении он выразил поддержку королю Салману и его сыну Мухаммеду бин Салману за бескомпромиссную борьбу против людей, которые на протяжении десятилетий  доили свою страну. «Король Салман и его сын знают, что делают», - убежден президент США.

В общем, США открыто поддержали действия короля Саудии Салмана, активно расчищающего путь к передаче власти своему сыну - 32-летнему Мухаммеду бин Салману.

Ильхам Шабан напомнил, что заключение под стражу венценосных особо и ВИП-персон было осуществлено сразу после визита короля Салмана в Москву в конце октября. В России было заключено соглашение о совместной работе по обеспечению справедливого ценового коридора для нефти.

По мнению эксперта, король Салман, скорее всего, заранее получил добро чисткам со стороны США и, возможно, со стороны России. Его целью является передача власти не наследнику брата Абдуллы, который много лет правил Саудией, а своему сыну Мухаммеду бен Салману.

По конституции страны 10% доходов принадлежат королевской династии. Если в 70-е годы династия насчитывала около 700  человек, то теперь их 25 тыс, и две тысячи из них контролируют власть. На королевскую семью приходится около 10% бюджетных средств. То есть столкновения интересов внутри  Саудовской Аравии неизбежны, уверен Шабан.  

Говоря о влиянии последних событий в Саудии на мировой нефтяной рынок, эксперт отметил, что первой реакцией нефтяных бирж на экстренные сообщения мировых информационных агентств о задержаниях высокопоставленных лиц в Эр-Рияде стало повышение цен до $64,38 за баррель. Затем рынок успокоился, и цены стабилизировались на отметке в $63,95 доллара за баррель.

По мнению Шабана, роль Саудовской Аравии в формировании цен на нефть как страны номер один в мировом нефтяном экспорте исключительная. Теперь как минимум до марта 2018 года цена нефть будет не ниже $60 за баррель, считает он. В целом же в следующем году цена на нефть будет стабильной - на уровне 55 долларов за баррель.

В подтверждение этому можно привести три фактора.

Во-первых, Саудовская Аравия  в прошлом месяце приняла решение о продлении предпринятого ранее снижения собственной нефтедобычи на 500 тыс. баррелей. Кстати, эта мера Эр-Рияда нейтрализовала влияние на рынок решение США о повышении своей нефтедобычи на 1 млн баррелей.

Во-вторых, ОПЕК готовится уже в ноябре провести конференцию в Вене, где будет предложено пролонгировать достигнутую в декабре 2016 года договоренность ОПЕК и 11-ти нефтедобывающих стран по сокращению нефтедобычи. По этому соглашению ОПЕК сократила добычу на 1,2 млн, а 11 стран - на 582 тыс баррелей в день. Кстати, решение Азербайджана о присоединении к этому договору было абсолютно верным. Баку продемонстрировал желание содействовать установлению справедливых, объективных нефтяных цен на мировом рынке, убежден Шабан.

Уже в  следующем году ожидается и пролонгация российско-саудовской инициативы по формированию справедливых цен на нефть. Если сравнить мировые цены 2016-го и 2017 года, то станет очевидным, что они повысились в текущем году на 33% с $45 до $60 за баррель.

Как утверждает эксперт, наиболее реалистичным выглядит прогноз Всемирного банка по средней мировой цене нефти в 2018 году в $56. Дело в том, что ВБ исходит из тренда мировой экономики в сторону роста, а при любом росте экономики растет и потребление энергоносителей.

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