На совместном заседании комитетов парламента при обсуждении госбюджета на 2018 год председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов заявил о необходимости повышения заработной платы депутатов и сотрудников Милли Меджлиса.

Свое предложение он мотивировал тем, что зарплата депутатов ниже, чем у районного прокурора или начальника полиции.

«Большинство работ выполняет Милли Меджлис. Здесь есть сотрудники, которые работают даже больше нас, депутатов. Их заработную плату тоже нужно поднять», - убежден парламентарий.

Для справки. Депутаты парламента в Азербайджане получают в месяц 1750 манатов, тогда как прожиточный минимум в 2017 году, по данным Госкомстата, составил 155 манатов. А средняя заработная плата равна примерно 524,7 маната.

Нaqqin.az решил выяснить, как другие избранники народа отнеслись к требованию С.Новрузова повысить им зараплату.

«Сиявуш Новрузов никаких требований о повышении заработной платы депутатов не выдвигал. Он говорил лишь о том, что Милли Меджлису выделяют очень мало денег», - вступился за коллегу Фазиль Газанфароглу, но потом признался, что тему зарплаты в своем выступлении Сиявуш муаллим все же затронул, посетовав, что им катастрофически не хватает денег для выездов в регионы. В общем, это просто непомерные траты для парламентариев.

Однако и замечание о заработках полицейских Газанфароглу начисто отрицает.

«Новрузов лишь напомнил, что зарплата сотрудников судов и прокуратуры выше, чем у депутатов. Со своей стороны хочу отметить, что депутаты Милли Меджлиса зарабатывают меньше, чем их коллеги в странах СНГ», - сказал он.

Депутат Евда Абрамов, в отличие от Сиявуша Новрузова, не считает, что оклад депутатов Милли Меджлиса является низким. «По сравнению с учителями и врачами он у нас хороший», - уверен он.

Мы провели собственное расследование и выяснили, что заявление Сиявуша Новрузова о том, что зарплата работников судов и прокуратуры в Азербайджане выше, чем у депутатов парламента, не соответствует действительности. Так, согласно правилам, утвержденным Кабинетом министров Азербайджана, зарплата руководителей районных судов составляет 1071 манат, а прокуроров и вообще всего-то 960 манатов.