В феврале 2017 года Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Указание главы государства положило начало правовым реформам, направленным на либерализацию уголовно-правовой политики.

Для выполнения поручений и рекомендаций, предписанных этим документом, который, по сути, представлял собой программу реформ, был подготовлен законопроект, предусматривающий комплексные изменения в Уголовном кодексе.

После обсуждений на сновании этого законопроекта 31 октября с.г. Милли Меджлис принял законы о внесении изменений в Гражданский и Административный процессуальные кодексы, которые вступят в силу с января будущего года.

По своей концептуальности, охвату и регулированию эти законы могут по праву считаться самым большим пакетом изменений в законодательстве, осуществленных в последнее время. Только в Уголовный кодекс внесено до 300 изменений.

В соответствии с распоряжением президента изменения концептуально были сгруппированы в определенных направлениях.

Первое: декриминализация преступлений, осуществляемая двумя способами – из УК исключены 15 преступлений (в сфере собственности и экономической деятельности, а также совершенные по неосторожности).

Помимо этого, три преступления были декриминализированы, однако порог материальной ответственности по ним был увеличен в пять раз. Это преступления против собственности, где порог ответственности был повышен с 100 до 500 манатов. Однако исключение этих правонарушений из Уголовного кодекса не означает, что правонарушители избегут ответственности, просто подобные преступления внесены в Кодекс административных нарушений, нормы в котором также усовершенствованы. К тому же порог ответственности за ряд правонарушений, представляющих опасность для общества, не был изменен (преступления, совершенные повторно, преступления с проникновением в жилище или проникновением в хранилища).

Второе: уменьшение количества случаев, предусматривающих наказание в виде лишения свободы.

Проведенные исследования показали, что 60% санкций по составу преступлений, указанных в Уголовном кодексе Азербайджана, безальтернативно предусматривали лишь одно наказание – лишение свободы. Однако примерно 40% правонарушений, как правило, составляют преступления, не опасные для общества и нетяжелые. Отсутствие альтернативного наказания в конечном итоге стало причиной роста числа заключенных.

Вновь определенные нормы по применению наказания в виде лишения свободы станут важным средством для решения именно этой проблемы. Для уменьшения случаев применения наказания в виде лишения свободы и применения альтернативных санкций в Уголовный кодекс был внесен новый вид наказания - ограничение свободы осужденного без его полной изоляции от общества, но с постоянным контролем по месту жительства.

Важной особенностью такого наказания является то, что лицу, совершившему преступление, не представляющее опасности для общества, или совершившему нетяжелое преступление, будут созданы условия для перевоспитания с использованием благотворного влияния его семьи и общества.

Таким образом, наказание в виде лишения свободы по 152 преступлениям было изменено на альтернативное лишение свободы, а также на наказание, не предусматривающее изоляции от общества.

Нередко определенное судом наказание в виде лишения свободы было обусловлено тем, что было трудно обеспечить его исполнение без изоляции осужденного от общества.

Для преодоления этих трудностей планируется использовать как институциональные средства, так и современные технологии. Так, президент Азербайджана 7 ноября 2017 года подписал исторический указ о создании Службы пробации с полномочиями главного управления Минюста. Указом главы государства для организации Службы пробации Минюсту были предоставлены 65 дополнительных штатных единиц, а также даны поручения Кабмину по обеспечению деятельности службы.

В переводе с латинского «пробация» означает «испытание». Институт пробации является важной частью уголовно-судебной системы в таких странах, как США, Швеция, Финляндия, Великобритания, Латвия, Дания, Эстония и др.

Вновь созданная служба пробации станет специализированным органом по контролю над лицами, осужденными без лишения свободы – на общественные работы, воспитательные работы, а также над условно осужденными и лицами, в отношении которых отложено исполнение приговора. Создание такой специальной службы именно в этой сфере обеспечит эффективное исполнение наказания, не связанного с лишением свободы, а также даст возможность применять в отношении осужденных комплекс социально-правовых мер, направленных на перевоспитание осужденных, их социальную адаптацию и реабилитацию, а также позволит применять в пенитенциарной сфере современные информационно-коммуникационные технологии.

Внедрение современных технологий будет заключаться в том, что контроль над осужденными будет осуществляться при помощи электронных браслетов и мониторов, то есть местоположение осужденного будет отслеживаться и в случае оставления им места жительства об этом сразу станет известно контрольному органу.

Исследования в области электронных средств контроля и слежения, проведенные в Европе, показали, что 91% осужденных не нарушают условия наказания, а 94% - больше не совершают преступлений. Эти же электронные средства слежения можно применить в отношении условно осужденных и лиц, в отношении которых отложено исполнение приговора.

Помимо этого, согласно законопроекту, в Уголовном кодексе пересмотрены санкции по 36 преступлениям, в результате чего снижены сроки лишения свободы. В итоге 18 правонарушений были переведены из разряда нетяжелых преступлений в категорию не опасных для общества, а 4 правонарушения из категории тяжелых преступлений были переведены в категорию нетяжелых. Снижение срока лишения свободы по 13 преступлениям не привело к переводу этих преступлений в другие категории.

В целях сокращения случаев по применению наказания в виде лишения свободы была также осуществлена очередная реформа – в сфере незаконного употребления наркотиков или психотропных средств. Для этого также были проанализированы уголовные законодательства многих стран. В мировой практике есть много способов борьбы с этой напастью – от легализации наркотиков до применения самых строгих наказаний.

Предложения по этой категории преступлений, отображенные в законопроекте, - одни из самых гуманных вариантов в мировой практике. Согласно законопроекту, употребляющие наркотики люди будут восприниматься как больные наркоманией. Соответственно, будет обеспечено лечение этих людей.

То есть человек, совершивший преступление согласно статье 234.1 УК (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств), не совершивший других преступлений, будет признан наркозависимым и по решению суда подлежит направлению на принудительное лечение. Таким образом государство берет на себя обязательство по лечению этих людей. Если человек полностью избавился от наркозависимости, то суд освобождает его от уголовной ответственности.

Человеку, страдающему от наркозависимости, дается шанс излечиться от болезни полностью за счет государства.

Однако если этот человек будет уклоняться от принудительного лечения, то на основании информации руководства медучреждения, он будет привлечен к уголовной ответственности.

В то же время следует отметить, что эта возможность наркозависимому будет предоставляться лишь один раз. В случае повторения им данного преступления эти нормы к нему применяться уже не будут.

Еще одно направление, указанное в распоряжении главы государства, касается либерализации преступлений, связанных с причинением материального ущерба. В этих целях в законопроекте были либерализованы 35 преступлений против собственности и в экономической сфере. Согласно новым законодательным нормам, лица, совершившие 10 правонарушений из этой категории преступлений при полном возмещении ими причиненного ущерба, освобождаются от уголовной ответственности. Лица, которые причинили крупный или особо крупный ущерб, или получившие незаконные доходы по 25 преступлениям, в случае полного возмещения причиненного ущерба пострадавшему, а также выплаты суммы этого ущерба в госбюджет освобождаются от уголовной ответственности.

В то же время был усовершенствован институт примирения правонарушителя с пострадавшим. По 14 преступлениям правонарушители освобождаются от уголовной ответственности при условии возмещения причиненного ущерба и примирения с пострадавшим.

Предусмотрены и другие важные изменения в законах, направленные на усовершенствование уголовного законодательства, в том числе свыше 10 рекомендаций, отмеченных в решениях пленума Конституционного суда. К этим вопросам относятся повторное совершение преступления, рецидивизм, хулиганство, преступления, совершенные впервые, лишение специального и военного звания, дополнительные штрафы и другие вопросы.

Помимо этого, в рамках исполнения поручений в рамках распоряжения по законодательной инициативе президента Азербайджана в Милли Меджлис были направлены законопроекты по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об исполнении наказаний.