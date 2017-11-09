США испытали гиперзвуковое оружие

ВМС США провели испытания гиперзвукового оружия в рамках программы мгновенного (или быстрого) глобального удара PGS (Prompt Global Strike), сообщает Popular Mechanics.

Тесты прошли в конце октября. Изделие стартовало с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС США, расположенного на гавайском острове Кауаи. В ходе испытаний собирались данные по гиперзвуковому планированию и о возможностях полета на большую дальность. Подробности тестов военные не сообщают.

Гиперзвуковое оружие — изделия (военные самолеты, беспилотники и ракеты), способные на значительном участке траектории перемещаться со скоростями более пяти чисел Маха (свыше шести тысяч километров в час), в связи с чем их чрезвычайно трудно ликвидировать современными системами ПВО и ПРО.