В нашей стране никто из-за вакцинации не умирал, утверждает главный эпидемиолог страны Ибадулла Агаев, комментируя haqqin.az распространившиеся в социальной сети слухи об опасности прививок, особенно для детей.

Поводом для беспокойства стал доклад департамента по управлению ресурсами и службами здравоохранения федерального правительства США о том, что в этой стране в 2017 году выплачено 142 млн долларов компенсации за вред здоровью людей, нанесенный вакцинацией.

И.Агаев подчеркнул, что, как и любой медицинский препарат, вакцины имеют противопоказания. Если после прививки ребенок чувствует себя плохо, повышается температура, появились накожные высыпания, родителям следует немедленно показать ребенка врачу. Прежде всего необходимо выяснить, связано ли ухудшение состояния с вакциной или другими причинами.

«При соблюдении всех предписанных условий вакцинация является необходимым, безопасным и эффективным средством профилактики многих опасных заболеваний. Для безосновательного отказа от вакцинации детей нет никаких причин», - уверен врач.

В то же время главный эпидемиолог не считает нужным в настоящее время проводить в Азербайджане вакцинацию от гриппа.

Он признает, что отдельные случаи этого заболевания имеются, но об эпидемии нет и речи. В случае сколь-нибудь массового заболевания ОРВИ лаборатории поликлиник и стационаров проводят соответствующие исследования и выявляют штаммы острого вирусного респираторного заболевания. Пока количество случаев гриппа не так много, чтобы проводить массовую вакцинацию. Тем не менее медицинские учреждения готовы ее начать, если того потребует эпидемиологическая ситуация в стране.

Отметим, что в Азербайджане вакцинацию от гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, пневмококковой инфекции, кори, паротита и краснухи проводят детям от грудного до младшего школьного возраста.

Как сообщила haqqin.az завотделом иммунопрофилактики Центра гигиены и эпидемиологии Гюльафет Азадалиева, в обязательном порядке все дети прививаются только в роддомах и поликлиниках. Уже несколько лет в школах проведение вакцинации запрещено. При поступлении ребенка в школу врач учебного заведения определяет пропущенные прививки и направляет ребенка в поликлинику.

Там, при условии если ребенок абсолютно здоров, он получает пропущенную по каким-то причинам вакцину. В последний раз в азербайджанских школах проводили вакцинацию во время участившихся случаев кори и краснухи в 2006-2007 годы. В последние годы вспышек этих заболеваний, в том числе благодаря массовой вакцинации, не наблюдается.