Армия Асада отбила последний оплот ИГИЛ

Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот террористической организации «Исламское государство» в стране. Как сообщил агентству РИА Новости полевой командир армии САР, речь идет о городе Абу Камаль в провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, правительственные войска начали прочесывать город в поисках оставленных боевиками ловушек и мин.

28 октября о подготовке к штурму города сообщили представители международной коалиции во главе с США. По словам официального представителя коалиции полковника Райана Диллона, после освобождения иракского Мосула и сирийской Ракки Абу Камаль стал главным оплотом террористов.

Ранее, 8 ноября, по утверждению Telegram-канала Directorate4, сирийские войска подошли к Абу Камалю с запада, а на востоке от города (левый берег Евфрата) их нет — они увязли в боях восточнее Маядина и не способны продвинуться к городу.