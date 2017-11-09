В Пакистане пассажирский автобус упал с моста, передает Reuters.
В результате инцидента погибли 24 человека, более 40 получили ранения. Всего в автобусе находились 80 человек.
Причины произошедшего устанавливаются.
В Пакистане пассажирский автобус упал с моста, передает Reuters.
В результате инцидента погибли 24 человека, более 40 получили ранения. Всего в автобусе находились 80 человек.
Причины произошедшего устанавливаются.
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