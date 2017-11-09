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Азербайджану нечего ждать от Шанхая Для haqqin.az комментирует Владимир Парамонов

Автор: Беседовал Наир Алиев, отдел информации 

На последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Индия и Пакистан были приняты в ее состав. Многие эксперты посчитали, что это серьезно усилит ШОС. Более того, выдвигаются версии, что это открывает перспективу для дальнейшего одновременного вступления Азербайджана и Армении в ШОС.

Владимир Парамонов, основатель интернет-проекта «Центральная Евразия» (www.ceasia.ru,www.ceasia.org) и руководитель одноименной аналитической группы (Ташкент, Узбекистан), кандидат наук / Ph.D в беседе с haqqin.az заявил, что членство в ШОС Азербайджана и Армении, безусловно, только приветствовалось бы теми же постсоветскими странами организации. «Ведь это наши дружественные, братские страны, одинаково дорогие всем остальным постсоветским государствам».

«Тем не менее, насколько я знаю данный вопрос не рассматривается. И причина в этом не только в том, что Азербайджан и Армения пока не прошли соответствующие процедуры (от подачи заявки до ее одобрения), но и в том, что после расширения ШОС переживает очень, очень и очень сложный этап. Этап некой неопределенности и мягко говоря турбулентности. Индия и Пакистан - сами по себе сложные и достаточно проблемные государства, с очень своеобразной и запутанной спецификой взаимоотношений как друг с другом, так и с теми же США и Китаем.

На самом деле ШОС с принятием Индии и Пакистана ввел себя в такое состояние, выход из которого пока не просматривается. Начнется или новый этап развития организации или организация мягко говоря значительно сбавит темпы и обороты.

В целом же, на Азербайджан и Армению многие другие постсоветские страны, в том числе Центральной Азии, тот же Узбекистан, возлагают большие надежды. В основном эти надежды связаны с тем, что народам двух стран хватит мудрости и терпения, чтобы решить или по крайней мере на время заморозить двусторонние проблемы, преодолеть тот алгоритм системного кризиса и дезинтеграции, который был запущен и навязан всем нам с распадом СССР. В странах Центральной Азии очень хорошее отношение как к Азербайджану, так и Армении», - отметил эксперт.

Владимир Парамонов

- А каковы перспективы Ирана в ШОС? Вроде бы Исламская Республика нацелилась на полноправное членство. Реально ли это и что произойдет после вступления ИРИ в ШОС?

- Вы задали очень правильный и глубокий вопрос. На самом деле, не Индия и Пакистан, а именно Иран должен был бы быть принят в ШОС. Но не получилось. По целому ряду причин, в том числе из-за крайней мягко говоря восприимчивости отдельных стран-членов ШОС к политике Запада.

На мой взгляд, тем самым была допущена стратегическая ошибка в развитии ШОС. Да Иран - очень сложный партнер. Однако, именно, членство Ирана в ШОС способно было бы придать импульс развитию организации. Не случилось. И скорее всего не случится в краткосрочной перспективе.

Дело в том что, похоже, Иран уже несколько "подостыл", да и ШОС уже не тот…

- А в целом, заинтересована ли ШОС во вступлении Азербайджана в организацию? Некоторые эксперты отмечали, что ШОС – структура, которая более полезна для Азербайджана, чем, к примеру, евразийский или какие-либо другие союзы.

- Однозначно ответить сложно, тем более если предположить сценарий того, что Азербайджан например вступает в ШОС без Армении. Вы уж извините меня за мою чрезмерную откровенность и прямоту, но, на мой взгляд, не решив мирно проблем с Арменией, Азербайджан далеко не уйдет. То же самое и по Армении: не решив мирно проблем с Азербайджаном перспективы межгосударственной и межрегиональной интеграции для Еревана туманны. И неважно в каких структурах: ШОС или Евразийском союзе или даже СНГ.

Еще раз повторю: обе страны, Азербайджан и Армения равно очень важны для все нас - для большинства бывших республик СССР, где еще не были сломаны ориентиры на развитие и сотрудничество.

- В состоянии ли, на ваш взгляд, ШОС помочь в справедливом урегулировании карабахского конфликта?

- На мой взгляд, ШОС как раз-таки и должна как организация заниматься решением подобного рода конфликтов, тем более если они "лежат" на пути развития данной структуры.

В какой-то степени я уже приблизился к ответу на Ваш вопрос, имея ввиду, что основа решения озвученной Вами проблемы находится, прежде всего, в плоскости таких категорий как мудрость и терпение двух стран, двух народов. Главное - не надо торопиться и "рубить с плеча".

К сожалению, на ШОС пока нельзя надеяться в этом или каком-то другом плане. Надо надеяться на себя самих и сохранившееся хотя бы в силу инерции чувство (или, по крайней мере, ощущение) справедливости у нашего главного партнера и союзника - России.

Касательно же деятельности самой ШОС, то, на мой взгляд, магистральным направлением должно быть именно исследовательское, аналитическое, никакое другое. Только и именно через это направление можно было бы приблизиться к решению сложного комплекса проблем как на пути развития ШОС, так и на пути развития его стран-членов.

Еще раз к огромному моему сожалению ШОС как структура по большому счету интеллектуально глуха, слепа и нема, крайне забюрократизирована. Организация крайне остро нуждается в кардинальном реформировании. В лучшем случае ШОС руководствуется тезисами и ориентирами, сгенерированными в Китае и в меньшей степени - в России, а в худшем - навязанными извне.

Понимаю, что сказано жестко. Но, на мой взгляд, правдиво. Пусть на это не обижаются ни в ШОС, ни в конкретных странах-членах организации. По тематике ШОС (а это, прежде всего, Россия, Китай, Центральная Азия) в публичном поле моя аналитическая группа работает дольше и больше, чем кто-либо или какая-либо исследовательская структура, в мире... Однако, за все годы существования ШОС я не стал свидетелем ни одного более-менее крупного исследовательского проекта! Скорее всего системных исследований в рамках ШОС вообще никогда не проводилось. Делайте выводы сами ...

В чем смысл существования организации, ничего не производящей в интеллектуальном плане? Пусть ответ на это вопрос ищут в самом ШОС. Хотя бы пусть попытаются. Возможно, что именно это и придаст импульс к развитию организации...

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Азербайджану нечего ждать от Шанхая Для haqqin.az комментирует Владимир Парамонов
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