С интересным заявлением выступил во вторник на совместном заседании пяти парламентских комитетов, посвященных обсуждению государственного и сводного бюджета, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов. По его словам, ни один вкладчик Международного банка Азербайджана (МБА) не пострадал в результате процедуры его оздоровления. Такое заявление вызвало широкие дискуссии как среди участников обсуждения, так и в обществе.

В частности, депутат Захид Орудж высказал мнение о том, что все деньги страны идут на погашение внешних заимствований МБА. Честно говоря, он лишь повторил с депутатской трибуны то, о чем говорят в обществе многие, в том числе и эксперты. Но министр, видимо, не хуже других осведомленный о ходящих в обществе разговорах, почему-то не согласился с таким рассуждением и перевел дискуссию в иную плоскость.

Министр сам признался, что создается такое впечатление, будто все деньги государства идут на покрытие долгов Межбанка перед зарубежными кредиторами, но на деле это не так.

"МБА должен был выполнить свои обязательства перед кредиторами, иначе был бы объявлен его дефолт. Затем началась бы процедура банкротства банка и могли бы возникнуть проблемы с защитой прав населения и компаний, являющихся клиентами МБА. Взяв на себя обязательства банка, правительство выбрало единственный правильный путь. Да, это привело к увеличению нашего внешнего долга на 2,4 млрд. долларов, но (благодаря проведенным мерам) сегодня ситуация в банке улучшается и, считаю, что МБА уже может продолжить свою работу в нормальном режиме", - сказал министр, добавив, что, взяв на себя долг банка, правительство смогло сэкономить 300 млн. долларов.

Да, нависшая над Международным банком угроза устранена, и сегодня его рейтинги, действительно, улучшаются. И в этом вопросе мнение министра мы оспаривать не собираемся. Но тут, кажется, возникло некоторое недоразумение. Не присутствующим в ходе заседания парламентских комиссий людям трудно, конечно, делать однозначные выводы, но нам кажется, что министр и депутат не совсем поняли друг друга. В словах Захида Оруджа есть немало правды.

В Азербайджане и далеко за его пределами всем известно, что благодаря «умелой» работе бывшего руководства МБА стране нанесен ущерб на сумму 15 млрд. манатов. А погашают эту сумму не проворовавшиеся руководители банка, а население, азербайджанское государство. Сумму, равную примерно годовому бюджету страны, с нас еще долго будут списывать, чтобы расплатиться за те миллиарды, которые разбазарили бывшие руководители МБА. Это, кстати, относится и к обязательствам перед иностранными кредиторами, которые, скорее всего, и имел в виду министр.

Да, нависшая над Межбанком угроза устранена, в этом нельзя не согласиться с Самиром Шарифовым. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к ЗАО Aqrarkredit, который в обмен на эти активы обеспечивает МБА ликвидными средствами. Стоит отметить и усилия правительства, направленные на реструктуризацию внешних кредитов банка. Но Азербайджан не ограничивается одним лишь Международным банком, который в следующем году планируется выставить на приватизацию.

Достаточно отметить, что процесс оздоровления банковского сектора страны продолжится еще несколько лет. Об этом, кстати, сообщил сам министр. А ведь в немалой степени именно МБА довел до такого состояния всю банковскую систему страны. И не стоит говорить, какое воздействие оказывают на экономику парализованные банки, - мы много об этом писали. Значит, и экономике придется в эти несколько лет не очень-то сладко. А как упали международные рейтинги отдельных компаний и государства, в целом. Это разве не говорит об ущербе в масштабе всей страны? Значит, и с Захидом Оруджем надо согласиться.

Как видно, несправедливых в этой дискуссии нет. Виновны, конечно, не депутаты и министры, а тем более народ Азербайджана, а те воры и казнокрады, которые довели до такого состояния Межбанк и всю страну. А депутат, заботящийся о народных средствах, и министр, выправляющий сложнейшую финансовую ситуацию, высказывают каждый свой подход к данному вопросу. И, честно говоря, именно такие дискуссии надо поощрять. Только благодаря им можно обеспечить в полной степени ту прозрачность, о которой так много говорит вся общественность…