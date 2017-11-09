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Демократы, афроамериканцы и лесбиянка победили Трампа наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Пока президент-республиканец пребывает в длительном туре по столицам Азии, его партия потерпела серьезные поражения в ходе выборов, прошедших в ряде штатов, в местные органы власти. Все говорит о том, что в 2018 году, когда будут проходить промежуточные выборы в конгресс, Республиканская партия может лишиться нынешнего контроля за нижней палатой парламента.

Пока их представителей там больше на 24 человека. В первую очередь обращают на себя внимание победы кандидатов-демократов в борьбе за губернаторские посты в Вирджинии и Нью-Джерси. Ральф Нортхэм и Фил Мерфи не только победили, они победили с большим отрывом и продемонстрировали формулу победы для демократов на будущее: их избиратели – относительно благополучные жители быстро растущих пригородов.

Демократам достался ряд мэрских постов, и это тоже яркие победы. Уилмот Коллинз стал первым черным мэром в истории Монтаны, возглавив столицу штата город Хелену, в которой меньше одного процента черных.

Ви Лайлес стала первой темнокожей женщиной-мэром в Шарлотте, штата Северная Каролина. Рави Бхалла, став мэром Хобокена, стал первым сикхом на таком посту в штате Нью-Джерси. Дженни Дуркан теперь мэр Сиэттла, первая женщина в истории города, к тому же еще открытая лесбиянка.

В общем, сильный удар по представлениям о приличиях, принятым в кругу приверженцев Дональда Трампа. Очевидно, что фактор Трампа был на этих выборах решающим, так будет и в 2018 году. Республиканцы расплачиваются за репутационные проблемы своего президента. Свою медленную, но неотвратимую работу делают и постоянные разоблачения по «русскому делу».

Если в июле 27% американцев говорили, что крайне обеспокоены информацией о возможных контактах ближнего круга Трампа с русскими, то теперь таких уже 44%. Один из сентябрьских еще опросов показал, что в 25 штатах большинство негативно оценивает работу Дональда Трампа на президентском посту, включая те штаты, которые отдали ему победу в 2016 году – Мичиган, Айова, Висконсин, Пенсильвания, Невада, Аризона. Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине мнение опрошенных разделилось. И только в 12 штатах деятельность президента одобряло большинство.

Пока совершенно непонятно, как можно не только развернуть, а хотя бы притормозить эту тенденцию. Количество скандалов, связанных с Белым домом, нарастает, как и серьезность этих скандалов. Так, в «русском деле» появились первые арестованные, а недавняя утечка данных об офшорных операциях высокопоставленных политиков и знаменитостей обнаружила, что давний друг Трампа, назначенный им на пост министра торговли США, скрыл от конгресса и соответствующих служб, что имеет финансовый интерес в сотрудничестве с россиянами, среди которых находящийся под американскими санкциями близкий к Путину бизнесмен Геннадий Тимченко и зять российского президента Кирилл Шамалов.

Кирилл Шамалов

Сейчас рейтинг президента опять бьет рекорды падения, но, как уже сказано, наибольшую тревогу у республиканцев вызывают перспективы 2018 года. Демократы еще не преодолели внутренний кризис после поражения Клинтон, неясно, кто станет настоящим лидером, который обновит партию и подготовит ее к новым боям, но уже сейчас они начали уверенно выигрывать. У республиканцев надежд пока никаких…

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