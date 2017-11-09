Курс биткоина пробил новый исторический максимум

Курс биткоина поставил новый рекорд на новостях об отказе от планировавшегося ранее внесения изменения в программный код валюты — хардфорка, известного как SegWit2x.
Сразу после объявления новости курс валюты вырос до 7,89 тыс., что стало новым историческим максимумом.
Инициатива, запущенная в мае, предполагала увеличение пропускной способности сети и улучшение масштабируемости биткоина. В августе команда разработчиков добилась первых изменений, когда сообщество произвело активацию SegWit. С тех пор команда сфокусировалась на втором этапе проекта — увеличении размера блока биткоина до 2Мб.