Некоторое время назад появилась информация, что Ассоциация банков Азербайджана подготовила законопроект, согласно которому банки смогут отбирать у граждан заложенное имущество (в том числе недвижимость) без судебного решения. Общественность неоднозначно восприняла эту информацию. Haqqin.az попросил прокомментировать этот вопрос адвоката и банковского эксперта Акрама Гасанова.

«Начнем с того, что упомянутый законопроект пока нигде не опубликован. Мы уже привыкли к тому, что наши госорганы не считают нужным публиковать законопроекты и выяснять общественное мнение касательно этих проектов. Но когда так поступает общественное объединение, каковым является Ассоциация банков, это вызывает удивление. Казалось бы, общественное объединение как раз должно быть более прозрачным и демонстрировать плоды своей работы. Если, конечно, плоды эти направлены во благо общества. Следовательно, если Ассоциация готовит такие проекты втихаря и узнаем мы о них случайно, значит, Ассоциация сама понимает, что делает что-то нехорошее. И речь, к сожалению, может идти не просто о лоббировании интересов банка. Об этом я еще скажу отдельно», - отметил Акрам Гасанов.

Эксперт предлагает для начала понять, о чем идет речь. «Банковские кредиты обычно обеспечены залогом (ипотекой) движимого и недвижимого имущества. Часто недвижимого, еще чаще – жилых помещений. Количество судебных процессов между банками и заемщиками растет с каждым днем. Банки заинтересованы в скорейшем обращении взыскания на заложенное имущество, чтобы вернуть свои деньги. Судебные процессы при этом могут затянуться так же, как и процедура исполнения судебного решения. А потому желание банков ускорить процесс обращения взыскания и реализации заложенного имущества вполне понятно».

Однако, на то и существует законодательство, чтобы балансировать разные интересы. Статья 29 Конституции Азербайджана гласит: «Никто не может быть лишен права собственности без решения суда». Это означает, что законопроект Ассоциации в корне противоречит основному закону страны, а потому не может быть принят.

«Даже если оставить в стороне сугубо юридический аспект вопроса, надо понимать, что реализация инициативы банкиров может привести к тотальному нарушению прав граждан. Ведь даже сейчас, когда обращение взыскания на заложенное имущество возможно только по решению суда, граждане не всегда могут защитить свои права. Банки, как более сильная сторона, давят на суды и часто добиваются решений в свою пользу, несмотря на многочисленные правонарушения со своей стороны.

Тем не менее суды, даже если не решают дела в пользу потребителей по существу, хотя бы проверяют правильность расчета суммы долга, снижают суммы штрафов и т.п. Ведь банки обычно жульничают именно в этих вопросах! Теперь же получается, что даже если банк будет обсчитывать заемщиков, последние не смогут отстоять свои права в суде и лишатся своего заложенного имущества. Я уж не говорю о том, что даже сейчас нередки случаи, когда граждан лишают заложенного имущества по сильно заниженной стоимости, и в этом участвуют горе-оценщики и горе-приставы. Теперь такое может стать обычным делом!»

Несколько лет назад такая проблема была в Испании, и тогда государство вмешалось и помогло гражданам, имеющим ипотечный кредит. Такой же подход напрашивается и в Азербайджане. Но вместо этого банки лоббируют прямо противоположный проект, который еще более ухудшит положение населения. Фактически начнется произвольный отбор имущества.

Акрам Гасанов предвидит, как банкиры будут возражать мне: мол, внесудебное обращение взыскания на заложенное имущество практикуется в некоторых развитых странах. «Да, это действительно так. Но там совсем иные правила игры, и банки цивилизованнее. Нам же предлагают менять правила игры по ходу и при том, что большинство наших банков в плане порядочности оставляют желать лучшего. А самое главное – делается это в разгар банковского кризиса».

«Но еще интереснее то, что делается это прямо накануне президентских выборов. Лучшего способа вызвать недовольства населения властями, чем отобрать у них имущество, придумать сложно. Кому это нужно? Почему наши банкиры подняли этот вопрос именно сейчас? Ведь кризис у них длится уже третий год?!» - задается вопросами собеседник.

Как же будут банкиры объяснять депутатам целесообразность своего предложения? «Предвижу и это: будут ссылаться на рекомендации Всемирного Банка и Международного валютного фонда. Такое объяснение, как правило, магически действует на людей, далеких от финансовой сферы. И финансисты этим ловко манипулируют. Начнем с того, что еще ни одна страна не стала жить лучше на основе рекомендаций упомянутых международных финансовых институтов. Потому что служат они целям своих главных бенефициаров – транснациональных финансовых кругов, интересы которых представляют США. И созданы они были в середине прошлого века для установления доминирования доллара во всем мире. С какой стати им нам реально помогать?

Вот мы постоянно слышим, что Всемирный Банк в лице своей Международной финансовой корпорации (IFC) финансирует в Азербайджане тот или иной проект. И что? Каковы результаты? Никаких! Абсолютно! То они финансировали развитие корпоративного управления! То ипотечного кредитования! То микрокредитования! То еще чего-то! Результаты где? Где хотя бы принятые нормальные законы на основе их работы? Ничего нет! Чиновники этих структур просто просиживают штаны, и все! Но если бы только это! Не надо быть наивными! Первая цель того же Всемирного Банка формально - борьба с бедностью. А между тем финансируемые им проекты только увеличивают бедность во всем мире, включая и Азербайджан».

И эти международные финансовые институты имеют своих агентов влияния во всех странах. Кто они? В первую очередь банкиры. Акрам Гасанов призывает обратить внимание на тот факт, что на Западе никогда не критикуют глав центробанков никаких стран (а некоторых даже делают потом президентами, как, например, Ющенко в Украине). «Вы слышали, что критиковали Эльмана Рустамова на Западе? Никогда! Почему? Да потому что центробанки, как правило, осуществляют политику, угодную этим структурам и защищают их интересы. Коммерческие банки тоже заинтересованы в западных кредитах, а потому охотно подчиняются правилам и интересам международных финансовых кругов. Не всегда сознательно, конечно. Ну, например, наши банкиры просят сейчас на Западе кредиты. Давно просят. А те тянули-тянули все эти годы. А теперь - бац! Прямо перед выборами сказали нашим банкирам: мы бы вам дали кредит, но законодательство у вас отсталое, требует решения суда для отбора залога, вот поменяйте это и получите кредиты. Могло быть так? Вполне! Скорее удивлюсь, если было не так!»

А теперь давайте подумаем, кому же это надо прямо перед президентскими выборами, где глава государства впервые будет избран на 7 лет, вызвать недовольство населения? Тут даже думать не надо: «Авторы цветных революций, арабской весны и т.п. хаосов общеизвестны».

«Вызывает только сожаление, что у нас не только в банковской системе, но и в госструктурах сидят вольные и невольные проводники этих устремлений. Вот на днях Насиминский районный суд отказал вкладчице в возврате застрахованного (!) вклада в обанкротившемся «Банк Стандарде». В прошлом году глава государства утвердил Закон «О полном страховании вкладов». Согласно этому закону, гражданин мог незастрахованный вклад поменять на застрахованный, согласившись на снижение процентной ставки. Вкладчик так и сделал.

Но после банкротства банка Фонд страхования вкладов отказал гражданину в возврате вклада, объяснив это тем, что электронная система Фонда показывает, что вклад незастрахованный. То, что у гражданина на руках договор о застрахованном вкладе, никого не волнует просто. Гражданин подает в суд и проигрывает. Суд мотивирует решение так: поскольку к моменту банкротства банка срок вклада истек, он считается незастрахованным. Это полная юридическая чушь и противоречит законодательству.

Но вопрос еще в другом: зачем гражданину страхование вклада, если банк не вернет его ему в срок и обанкротится, после чего Фонд откажется этот вклад компенсировать? По сути, получается, что и Фонд, и суд пошли против воли президента и разрушают последнее доверие к банковской системе страны.

Ну кто после этого, при такой шулерской системе страхования вкладов доверит свои деньги банку? Неужели люди, управляющие нашей финансовой системой, настолько далекие, что рубят сук, на котором сидят? Или они это делают сознательно и помогают неким силам, заинтересованным в крахе нашей финансовой системы? Если это так, то не надо удивляться, что наши банкиры предложили отбирать залоги без суда прямо накануне президентских выборов…», - отмечает собеседник.