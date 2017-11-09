Еще совсем недавно казалось, что продление соглашения о сокращении добычи нефти выгодно всем его участникам, включая Россию и Азербайджан.

И вдруг с началом ноября число сомневающихся незаметно начало расти. При том, что сырьевой рынок вышел на своеобразную финишную прямую, ведущую к очередному саммиту ОПЕК, который состоится 30 ноября.

Саудиты «за», но этого недостаточно

Именно там, в Вене, решится: будет ли продлено соглашение ОПЕК+, заключенное за год до этого – сначала 13 странами нефтяного картеля, а затем присоединившимися к ним 11 государствами-производителями «черного золота».

Участники сделки согласились добровольно ограничить добычу нефти – с тем, чтобы убрать с рынка избыточный «навес» предложения над спросом и тем самым поддержать курс барреля, готовый в любой момент снова может обрушиться. И, надо сказать, что на эту финишную прямую нефтяной рынок накатывает в гораздо лучшем положении, чем год назад. Стоимость «черного золота», к ноябрю 2017-го превысила $60 за баррель (впервые с июля 2015 года) и останавливаться в росте, похоже, не собирается. Нефтедобывающие страны, включая активных участников соглашения ОПЕК+ Россию и Азербайджан, кажется, могут вздохнуть с облегчением. Но не все так просто как кажется на первый взгляд.

После того, как год назад было подписано соглашения ОПЕК+, государства действительно постарались никого не подводить и выполнить взятые на себя обязательства. Рынок это оценил, поднявшись где-то долларов на $10 за баррель в 2017 году. А в ноябре 2017-го рост еще больше усилился, и мы уже видим нефть по $60 и более за баррель.

Почему? В первую очередь, из-за оптимистичных ожиданий. Большинство экспертов главной новостью, положительно повлиявшей на цены, посчитали недавнее заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль Сауда о поддержке продления соглашения ОПЕК+ на предстоящем в конце ноября саммите картеля. Он не уточнил, на какой срок может быть пролонгирована сделка, тем не менее, рынок сделал вывод, что это решение поддержат и другие участники Организации стран-экспортеров нефти. Россия, которая постоянно и небезуспешно оспаривает у саудитов мировое лидерство по добыче, также готова поддержать продление сделки — об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак. Все эти заявления породили на рынке волну оптимизма, которая и подбросила цену барреля вверх.

Ход американцев

Другой важной причиной стало снижение числа сланцевых буровых установок в США. Этот тренд продолжается уже месяц. Кроме того, последние полтора месяца в США снижаются запасы нефти — в среднем на 1 млн баррелей в день. По оценке аналитиков, такими темпами к концу года запасы США могут сократиться еще на 70 млн баррелей. Напомним, что именно фактор американской сланцевой нефти был главным «тормозом» для соглашения ОПЕК+.

Ведь США к этому соглашению изначально не присоединились, а стало быть, могли безлимитно наращивать добычу. Но, как показывает вышеприведенная статистика, на сегодняшний день американская сланцевая угроза также нейтрализована. Дополнительным фактором подъема ценового уровня «черного золота» служит нестабильная обстановка на Ближнем Востоке. Конечно, неуместно радоваться нагнетанию политической обстановки и военным обострениям, чреватым человеческими жертвами. Но это не отменяет того факта, что геополитика объективно работает на удорожание барреля - как бы цинично это не звучало...

Так или иначе, сложившаяся ситуация на руку всем производителям «черного золота», которые кровно заинтересованы в благоприятной ценовой конъюнктуре. Как заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, в 2015–2016 годах страны картеля потеряли более $1 трлн из-за низких цен на нефть. Повторение этого горького опыта может обернуться финансовым кошмаром.

Когда выгодно всем

В том числе - Саудовской Аравии, которая в 2018 году планирует приватизировать 5% национальной компании Saudi Aramco. Эр-Рияд рассчитывает выручить на этой сделке $100 млрд, крайне необходимых саудовским властям для затыкания огромных дыр в бюджете королевства, образовавшихся за последние 2 года. А достичь таких цифр можно только при условии сравнительно высоких (и к тому же растущих) цен на нефть - поэтому саудитам явно не имеет смысла играть на понижение барреля.

А для таких стран, как Венесуэла, падение нефтяных котировок и вовсе грозит обернуться экономической катастрофой. Страна находится в глубочайшем экономическом кризисе. По прогнозу МВФ, по итогам 2017 году инфляция в Венесуэле составит 720%, а в 2018-м может и вовсе достигнуть 2000%.

И Россия, и Азербайджан в 2015-2016 годах тоже пережили серьезные экономические удары, что неудивительно: и бюджеты, и экономики в целом наших стран во многом зависят от притока нефтедолларов. Низкие цены на нефть нам категорически противопоказаны, как бы власти наших государств не пытались диверсифицировать свои экономики и снять их с «нефтяной иглы». Дело это долгое и сложное, а жить людям надо здесь и сейчас...

Что же мы имеем на выходе? Судя по всему, в новой реальности цены выше $60 являются нормальным явлением. Соглашение ОПЕК+ успешно выполняется — мониторинговый комитет объединения констатировал, что участники сделки довели выполнение ее условий до 120%, что стало самым высоким уровнем с начала действия меморандума.

Что касается России, то ей, по оценке экспертов, цены в $55–60 позволят дополнительно заработать не менее 1 трлн рублей в год. Столь же оптимистичны прогнозы в отношении Азербайджана.

Мир поддерживает нефть

Исходя из наметившейся тенденции укрепления мирового спроса на «черное золота» и снижение его запасов в США, многие инвесторы уверенно прогнозируют, что в следующем году цены на нефть Brent удержатся в районе $60-65. Конечно же, при условии, что сделка ОПЕК+ будет благополучно продлена.

Но тут есть и определенная опасность. Если сделку вдруг все-таки не продлят или ограничат каким-то близким сроком, рынок может оказаться разочарованным, и это грозит новым обвалом барреля. Опять же, не исчезла до конца угроза рынку со стороны сланцевой добычи в США. Американские компании пробурили множество скважин, которые пока не запущены, но в случае ввода в эксплуатацию приведут к резкому росту добычи. А такое может случится, если цены на «черное золото» пойдут вверх, вновь делая сланцевую добычу рентабельной.

И все же, эти факторы риска явно не перевешивают того позитива, что связан с соглашением ОПЕК+. Все факторы указывают на то, что данная сделка по сокращению добычи нефти будет довольно долговечной, считает глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований (SEER) Майкл Линч . «Сейчас мы можем наблюдать самый сбалансированный рынок с 2014 года», - мотивирует свою позицию международный эксперт.