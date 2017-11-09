В Баку внедорожник насмерть сбил женщину

В Баку на Сальянском шоссе автомобиль Jeep Grand Cherokee сбил женщину приблизительно 35-40 лет, сообщает АПА.
Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, водитель задержан.
По факту Сабаильским РУП ведется расследование.
В Баку на Сальянском шоссе автомобиль Jeep Grand Cherokee сбил женщину приблизительно 35-40 лет, сообщает АПА.
Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, водитель задержан.
По факту Сабаильским РУП ведется расследование.
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