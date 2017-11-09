Подписаться на уведомления
 

Собчак поддержала санкции США против России

 

Российская телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году, высказалась в поддержку санкций США в отношении России.

"Думаю, Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский", — заявила Собчак в интервью CNN.

По её словам, несмотря на напряжённые отношения России и США, Вашингтон должен разделять руководство страны от обычных россиян.

"Это правильно, я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу. Это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — сказала она.

682 просмотров


Старости
Яркая сподвижница Гейдара Алиева
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
Наша погода
Сегодня 13° / 11°
10 Ноя 14° / 9°
11 Ноя 16° / 11°
12 Ноя 14° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Минобороны о ситуации на фронте
Мальчик из Пакистана поворачивает голову на 180 градусов видео
Нефть снова дорожает
В Колумбии изъяли 12 тонн кокаина
В Ташкенте снесут здание Фонда Гульнары Каримовой
Собчак поддержала санкции США против России
В Баку внедорожник насмерть сбил женщину
Все уже хотят дорогую нефть наша аналитика
Провокация перед президентскими выборами в Азербайджане Кто хочет отобрать имущество у населения?
Курс биткоина пробил новый исторический максимум
Демократы, афроамериканцы и лесбиянка победили Трампа наш комментарий
Министр Самир Шарифов и депутат Захид Орудж схлестнулись из-за Межбанка чья правда?
Азербайджану нечего ждать от Шанхая Для haqqin.az комментирует Владимир Парамонов
Автобус упал с моста в Пакистане десятки погибших
Армия Асада отбила последний оплот ИГИЛ
Главный эпидемиолог: Ни одного случая смерти после вакцинации в Азербайджане эксклюзив
США испытали гиперзвуковое оружие
Ильхам Алиев внес 300 изменений наши подробности
Сиявушу Новрузову катастрофически не хватает денег вот такая доля депутата
После арестов принцев нефть не упадет убежден эксперт
В Сальяне автомобиль упал в канал Четверо пострадавших
Мыльный пузырь для Украины. А вот Азербайджан в подачках не нуждается мнения и оценки
Азербайджан проиграл во французском суде наша реакция
Оганесян признался в многомиллионных хищениях в Петербурге
Мужчина угрожал выброситься со здания в Хатаи
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться