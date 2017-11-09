Собчак поддержала санкции США против России

Российская телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году, высказалась в поддержку санкций США в отношении России.

"Думаю, Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский", — заявила Собчак в интервью CNN.

По её словам, несмотря на напряжённые отношения России и США, Вашингтон должен разделять руководство страны от обычных россиян.

"Это правильно, я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу. Это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — сказала она.