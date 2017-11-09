В Ташкенте снесут здание Фонда Гульнары Каримовой

В Ташкенте в ближайшее время начнется снос здания Фонда форума, созданного Гульнарой Каримовой, а также рядом стоящих построек — НА "Узбеккино", Дома кино, Главного управления ташкентского метрополитена и других, сообщает Подробно.uz.

Главная причина этого — строительство международного делового центра Tashkent City, часть которого будет расположена на месте сносимых зданий.

Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает один миллиард долларов.