Колумбия заявила, что она конфисковала 12 тонн кокаина, что является самым крупным единичным изъятием наркотиков в истории страны, сообщается на портале.

