Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после ослабления накануне вследствие роста нефтедобычи и товарных запасов топлива в США, передает MarketWatch.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени повысилась на 14 центов (0,22%) - до $63,63 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 8 центов (0,14%) - до $56,89 за баррель.

По итогам сессии в среду котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,20 (0,3%) - до $63,49 за баррель. Цена WTI уменьшилась на $0,39 (0,7%) - до $56,81 за баррель.