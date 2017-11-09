Мухаммед Самир из пакистанского города Карачи может поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук, сообщает Daily Pakistan.

Как говорит 14-летний подросток, это - не врожденная способность, но результат упорных тренировок. По признанию Самира, когда ему было шесть лет, он увидел актера в голливудском фильме ужасов, который поворачивал голову подобным образом. После этого он и начал регулярно упражняться и через несколько месяцев достиг своей цели.

Мать Самира пыталась было запретить ему подобные упражнения. "Но со временем она поняла, что это - божий дар", — сказал подросток.

После того, как его отец заболел, мальчик бросил школу и присоединился к танцевальной группе Dangerous Boys, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать семье.