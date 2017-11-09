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Британский министр ушла в отставку из-за тайных переговоров с Израилем

 

Министр международного развития Британии Прити Пател подала в отставку на волне скандала, связанного с ее неофициальными встречами на отдыхе с представителями израильских властей, сообщает BBC.

Она находилась в командировке в Африке, когда информация о ее неофициальных встречах стала достоянием общественности. В результате Пател была вынуждена прервать поездку и явиться к премьер-министру Терезе Мэй для беседы.

В своем прошении об отставке Пател написала, что ее действия оказались "ниже принципов открытости", которые она отстаивала и поддерживала.

Тереза Мэй одобрила решение Пател, особенно же в свете появления новых деталей происшедшего.

Бывший член правительства в понедельник принесла извинения премьеру за состоявшуюся у нее в августе несанкционированную встречу с израильскими политиками, среди которых был и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Однако затем стало известно, что в сентябре она провела еще две встречи, на которых не присутствовали официальные представители Британии.

Это уже вторая отставка в британском правительстве за последние семь дней. 1 ноября со своего поста ушел министр обороны Майкл Фэллон после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

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