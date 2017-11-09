Россия вернет череп Хаджи-Мурата Азербайджану

Все проблемы, связанные с возвращением черепа Хаджи-Мурата из Кунсткамеры, планируется решить до конца 2017 года, заявили прямые потомки наиба Шамиля и члены инициативной группы. Череп будет захоронен вместе с другими останками Хаджи-Мурата в его могиле, которая находится в Азербайджане, отметили они, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Кавказский узел».

Пресс-конференция по теме возвращения черепа Хаджи-Мурата прошла 8 ноября в Махачкале. Участниками мероприятия стали члены инициативного общественного комитета «Наследие Льва Толстого и Дагестан», которые добиваются возвращения черепа Хаджи-Мурата из Кунсткамеры.

По словам координатора комитета - бизнесмена Джамалудина Омарова, общественная организация занимается вопросом возвращения черепа с 2010 года.

«Вопрос возвращения черепа Хаджи-Мурата меня волновал с детства. Этим занимались многие, но ни у кого не получалось. В 2010 году координатор Фонда имени имама Шамиля Магомед Эльдаров предложил обратиться к потомкам писателя Льва Толстого за помощью в воссоединении останков Хаджи-Мурата. Но оказалось, что потомки писателя этим уже занимались, и поэтому мы решили работать вместе. Мы вышли на прямого потомка по мужской линии наиба Шамиля - Магомедарипа Гаджимурадова», - сообщил Омаров.

В 2012 году Хунзахский районный суд признал Гаджимурадова прямым потомком Хаджи-Мурата. В свою очередь Гаджимурадов доверил потомкам Льва Толстого решение вопроса по возвращению черепа Хаджи-Мурата, отметил Омаров.

Как рассказал Омаров, члены комитета обращались за помощью в Духовное управление мусульман, к муфтию Дагестана. «Мы обсуждали вопрос о перезахоронении останков Хаджи-Мурата. Пытались понять, можно ли перезахоронить останки в Хунзахе. Но нам сказали, что делать этого не стоит», - сказал Омаров.

Все потомки Хаджи-Мурата «мечтали о воссоединении его останков», заметил на пресс-конференции прямой потомок Хаджи-Мурата Магомедарип Гаджимурадов.

«Мой дед Бадави каждый год ездил на лошади через перевал на зиярат своего отца. Он установил там надгробную плиту. Все предки мечтали о захоронении черепа Хаджи-Мурата. Но у них не получалось. Эта мечта передавалась из поколения в поколение. Я начал этим заниматься с 1992 года. И я сейчас хотел бы, чтобы эта мечта сбылась, прежде чем я покину этот мир», - сказал Гаджимурадов.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что потомки наиба Шамиля намерены захоронить череп в могиле Хаджи-Мурата, находящейся в Азербайджане.

Тело Хаджи-Мурата покоится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана. По словам историка Меджида Мехрани, группа ученых во главе с известным азербайджанским археологом Мамедали Гусейновым еще в 1957-1958 годах доказала, что в могиле упокоены именно останки Хаджи-Мурата. В частности, был установлен факт нахождения в захоронении человеческого скелета при отсутствии черепа. В 80-х годах прошлого века ученые вновь вернулись к изучению данного вопроса, обследовав останки в захоронении, и еще раз подтвердили, что могила принадлежит Хаджи-Мурату.

Напомним, что 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к захоронению черепа наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата.