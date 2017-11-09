Додон едет к Саргсяну

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 9-11 ноября Ереван с официальным визитом посетит президент Молдовы Игорь Додон. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.
В рамках визита намечаются встречи президента И.Додона с высшим руководством Армении: президентом, председателем Национального собрания и премьер-министром.
В резиденции С.Саргсяна пройдут армяно-молдавские переговоры высокого уровня. Президенты Серж Саргсян и Игорь Додон выступят перед СМИ с совместным заявлением по итогам переговоров.
Согласно информации, Игорь Додон посетит Эчмиадзин, Центр креативных технологий «Тумо», Академию шахмат Армении, а также мемориал «геноцида армян» в Цицернакаберде.