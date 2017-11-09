Между Россией и Индией разгорелся беспрецедентный скандал: Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии, пишет «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, инцидент грозит серьезно осложнить переговоры России и Индии как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС).

Решать накопившиеся вопросы с одним из самых крупных приобретателей российского оружия придется вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину, который намеревается приехать в Индию в декабре, пишет издание.

Несколько источников «Коммерсанта» в российских госструктурах подтвердили, что в последнее время индийские партнеры действительно совершили несколько «недружественных актов по отношению к РФ». Сначала, по их словам, делегация ВМС США посетила авианосец Vikramaditya (бывший авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), по поводу чего российские чиновники были вынуждены заявить ноту протеста. Однако в данном случае речь шла о собственности индийских ВМС, и предъявить законные претензии российская сторона оказалась неправомочной. Но через некоторое время, как подтвердил высокопоставленный военный источник издания, американская делегация уже реально побывала на российском военном объекте - АПЛ Chakra.