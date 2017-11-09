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НАТО увеличит число командных центров в Европе

 

Впервые со времени окончания холодной войны НАТО создает новые командные структуры в Европе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает The Independent.

В частности, министры обороны стран, входящих в НАТО, договорились о создании двух новых командных центров, один из которых будет координировать переброску войск в Европе, а другой - обеспечивать проведение операций ВМС альянса в Атлантике.

По словам Столтенберга, НАТО «продолжает подстраиваться под реалии XXI века». «Наша командная структура — это основа альянса. Она развивалась на протяжении десятилетий в соответствии с меняющимися условиями безопасности», — добавил генсек.

Таким образом число командных центров НАТО в Европе увеличится с семи до девяти.

Столтенберг также заявил, что альянс мобилизует кибернетические возможности своих членов и для этого создаст специальный центр. «Мы подключаем национальные киберпотенциалы наряду с другими потенциалами. Они будут по-прежнему под национальным управлением, но станут неотъемлемой частью наших операций», — отметил генсек.

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