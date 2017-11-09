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Россия запретила ввоз 52 тонн фруктов и овощей из Азербайджана

Автор: Отдел информации  

На автомобильном пункте пропуска «Яраг - Казмаляр» российско-азербайджанской государственной границы госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан пресечен ввоз более 52,5 тонн сельскохозяйственных продуктов, прибывших из Азербайджанской Республики под недействительными сертификатами, сообщает haqqin.az со ссылкой на РИА «Дагестан».

Как сообщили в пресс-службе территориального управления, причиной задержания грузов послужили нарушения требований при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ. При проверке сопроводительных документов должностные лица управления выявили факты указания недостоверных данных в фитосанитарных сертификатах.

В числе задержанных партий - 16 780 кг плодов граната, 18 025 кг томатов и 17 750 кг свежих огурцов. В силу отсутствия достоверных сведений в сопроводительной документации сельхозпродукция способна стать потенциальным источником проникновения на территорию Российской Федерации и распространения на ней карантинных объектов.

Своими действиями владельцы грузов нарушили федеральный закон «О карантине растений», за что привлечены были к административной ответственности в виде штрафа. В отношении сельскохозяйственной продукции было принято решение о возврате грузов с ней по месту их выхода - в Азербайджанскую Республику.

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