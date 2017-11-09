Игнорирующим журналистов казахстанским чиновникам урежут зарплату

Рейтинг чиновников, которые не будут отвечать на запросы журналистов, будет падать, что отразится на размерах их зарплат, передает Sputnik Казахстан заявление министра информации и коммуникаций республики Даурена Абаева.

Он пояснил, что зарплата госслужащих будет привязана к оценке эффективности их деятельности - бонусно-балльной системе.

"То есть получается, если госслужащий не отвечает, у него падает рейтинг, и он будет получать меньшую заработную плату", - сказал министр.

Абаев добавил, что СМИ жалуются на то, что часто получают чисто формальные ответы. По его словам, за три дня госорган не успевает обработать информацию и дать надлежащей формы ответы.

"В этой связи мы исходили из общей практики – до 15 дней, во всем мире практика - до 20 дней и до месяца... Я думаю, здесь ничего страшного нет", - заявил министр.

Он отметил, что его ведомство готово обсудить вопрос о сокращении названного срока.

В среду депутаты парламента Казахстана в первом чтении одобрили проект поправок по вопросам информации и коммуникаций. Выступая на пленарном заседании, депутат Ирина Унжакова, в частности, отметила, что по законопроекту госорганы будут обладать правом подготовки соответствующей формы ответов на запросы журналистов в течение 15 дней.

По ее словам, величина такового срока создает предпосылки к тому чтобы "заволокитить любой вопрос и любой ответ": через полмесяца информация устареет и не будет интересна ни СМИ, ни населению.