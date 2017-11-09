Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости на летающем костюме собственной разработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду. Падение не помешало установлению рекорда — его достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.

Его летающий костюм оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим нагрузку.