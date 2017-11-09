Испанцы бойкотируют каталонские продукты

Каталонский кризис, похоже, не только нанес экономический ущерб Испании, но также разделил общество в пиренейском королевстве. Соответствующий вывод извлекается из опроса, результаты которого привела газета La Razon.

По ее информации, почти четверть испанцев, не считая жителей самой Каталонии, перестали покупать продукты, произведенные на территории автономного сообщества. Кроме того, еще 21% респондентов не исключают того, что перестанут приобретать их в ближайшем будущем. В свою очередь почти 50% испанцев указывают, что в случае признания независимости региона они не станут покупать каталонские товары, тогда как 35,5% выступают против такового бойкота

Как уточняется в исследовании, более 77% опрошенных поддерживают решение предприятий "покинуть" Каталонию и перенести свои юридические адреса в другие автономные сообщества королевства. С 1 октября количество компаний, предпринявших данный шаг, перевалило отметку в 2 тыс.