Пекин и Вашингтон заключили соглашения на $253,4 миллиарда

В ходе государственного визита в Китай президента США Дональда Трампа заключены экономические соглашения на общую сумму 253,4 миллиарда долларов, сообщает Дойче велле.

Среди подписанных документов как договоры о заключении сделок, так и меморандумы о намерениях и рамочные соглашения в сфере энергетики, авиастроения и электроники. В частности, авиастроитель Boeing заключил контракт на 37 млрд долларов, производитель широкого спектра техники General Electric - на 3,5 млрд, компания по разработке беспроводных средств связи Qualcomm - на 12 миллиардов.

Американский президент приветствовал подписание договоров и указал, что до сих пор торговые отношения между двумя странами были очень однообразными. "Но я не считаю, что в этом виноват Китай… Считаю, что бывшие администрации США несут ответственность за то, что торговый дефицит вышел из-под контроля", - добавил он.

Стороны также обсудили разногласия в отношении дисбаланса в двусторонней торговле. Китайский экспорт в США значительно превышает объем импортируемых КНР американских товаров.