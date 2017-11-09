На азербайджано-российской границе нашли залежи золота

В Дагестанском селе Куруш обнаружена золотая жила, которая может дать более 100 тонн металла. Разговоры об этом велись уже десять лет назад, но только сейчас эксперты официально подтвердили наличие золотоносного местопрождения в пограничном с Азербайджаном Докузпаринском районе, сообщает haqqin.az со ссылкой на РИА «Карачаево - Черкесия».

Согласно информации, в скором времени планируется начать промышленную добычу золота, так как точное местоположение залежей уже установлено. Однако на данный момент доступ к этому месту имеет практически любой человек, и каждый, ознакомившись с правилами добычи золота, имеет возможность предпринять собственную попытку получения соответствующего дохода.

Несмотря на то, что информация о золоте уже озвучивалась неоднократно, не все местные жители верят в наличие на территории республики драгоценных металлов, говорится в сообщении российского издания.