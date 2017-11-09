«День Рахмона» в Милли Меджлисе

В парламенте Азербайджана завтра, 10 ноября, состоится торжественное собрание, посвященное Дню президента Таджикистана, сообщил журналистам пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.

По его словам, завтра в парламенте Азербайджана также отметят 25-ю годовщину 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана, в ходе которой были выработаны условия прекращения гражданской войны в стране.

Для участия в вышеназванных мероприятиях сегодня, 9 октября, в Баку отбыл вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев.

Пресс-секретарь также сообщил, что в праздничных мероприятиях, организатором которых является посольство Таджикистана в Баку, ожидается участие руководства парламента Азербайджана, главы комитета парламента Азербайджана по международным делам Самеда Сеидова, руководителя группы дружбы парламента Азербайджана с парламентом Таджикистана Айдына Мирзазаде и других.

Напомним: 16 ноября - День президента отмечается в Таджикистане начиная с 2016 года.