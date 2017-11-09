Дожди и ветер в Баку

Завтра в Баку и на Апшероне ожидаются локальные дожди, облачность во второй половине дня и незначительное выпадение осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ветер - северный. Температура воздуха на Апшероне: ночью - 8 - 11°, днем - 13 - 16°; в Баку: ночью - 9 - 11°, днем - 14 - 16° тепла.
Атмосферное давление - выше нормы: 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 85 - 95%.
В районах Азербайджана: локальные дожди, ночью и утром - интенсивные, в горных областях возможно выпадение снега. Днем в большинстве районов незначительные осадки, утром локальные туманы, ветер - западный. Температура воздуха: ночью - 4 - 9°, днем - 13 - 17°; в горах: ночью - -2 - +3°, днем - 4 - 9° тепла.