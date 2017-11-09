Российский газ в азербайджанской трубе?

Акционеры магистрального газопровода Poseidon, протянутого между Грецией и Италией, планируют использование возможностей газопровода TAP. Консорциум имеет намерение транспортировать по газопроводу не только азербайджанский, но также и российский газ. Об этом на конференции в Милане заявил Э.Руджери.

Он отметил, что в настоящее время компания «Газпром» ведет строительство «Турецкого потока», который иметь будет две ветки. Из них первая предназначена для поставки в Турцию 15 миллиардов кубометров газа в год.