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Новейший двигатель SpaceX взорвался на испытаниях

 

Компания SpaceX сообщила о взрыве на квалификационных испытаниях нового двигателя Merlin, который используется в Falcon 1 и Falcon 9 и который планировалось установить на Falcon Heavy. Никто из сотрудников компании при инциденте не пострадал, пишет издание Gizmodo.

По словам представителей SpaceX, сейчас проводится тщательное расследование причин аварии. Взрыв двигателя не повлияет на график запусков. Кроме того, компания продолжит тестовую программу по двигателям Block 4 и Falcon 9.

Квалификационные испытания были прекращены только для двигателя Block 5, который пока что не использовался для запусков ракет.

Первый запуск сверхтяжелой Falcon Heavy запланирован на ноябрь 2017 года. Глава SpaceX Илон Маск полагает, что пуск с высокой степенью вероятности будет неудачным по причине технической сложности в синхронизации работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — указывает бизнесмен.

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