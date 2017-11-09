Ильгар Гаджиев строит небоскребы в центре Москвы

SDI Group планирует построить два небоскреба на проспекте Вернадского в Москве, сообщил российским журналистам акционер и президент группы Ильгар Гаджиев.

По его словам, сейчас идёт оформление технической документации по строительству двух башен высотой по 120 метров.

"Это точечная застройка", — уточнил он.

Гаджиев сказал, что стройка может начаться примерно через три месяца, а завершится она через три года. В проект же группа готова вложить до 5 миллиардов рублей.

SDI Group — российская компания, которая начиная с 2014 года занимается жилищным и дорожным строительством, а также производством строительных материалов и конструкций. Акционер и президент группы - Ильгар Гаджиев более 10 лет возглавлял корпорацию "Аккорд", работающую в сфере строительства и инвестиций в Азербайджане и на Южном Кавказе.