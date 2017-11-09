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Кевин Спейси приставал к сыну американской телеведущей

 

Экс-ведущая новостной программы на американском телевидении Хизер Унру обвинила актера Кевина Спейси в том, что тот на вечеринке в 2016 году сексуально домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет, сообщил журнал Hollywood Reporter.

В июле 2016 года сын журналистки встретился со Спейси в ресторане Нантакета, сообщила Унру на пресс-конференции. Ее сын еще не достиг возраста, позволяющего употреблять алкоголь, но скрыл от Спейси свой истинный возраст, и актер стал подносить ему выпивку.

"Мой сын находился под впечатлением от встречи со знаменитостью. 18-летний гетеросексуальный молодой парень и понятия не имел, что известный актер был потенциальным сексуальным маньяком, а сам он еще немного и мог бы стать его очередной жертвой. Когда мой сын опьянел, Спейси совершил над ним преступление сексуального характера", — заявила она. К этому женщина прибавила, что на прошлой неделе уже подала соответствующее заявление в полицию.

Унру утверждает, что когда Спейси начал приставать к ее сыну, юноша пытался отбиться от него, однако вдруг запаниковал и прекратил сопротивление. Спейси, по ее словам, настаивал на том, чтобы после произошедшего они вместе парнем пошли на закрытую вечеринку и выпили еще. Однако по дороге  в ванную комнату юноше повстречался некий незнакомец, подсказавший ему способ побега, которым он и воспользовался.

На пресс-конференции, устроенной его матерью, юноша не присутствовал. Хизер Унру объяснила свое решение предать инцидент огласке тем, что в стране произошли изменения в общественном отношении к жертвам сексуального насилия. "Климат в нашей стране меняется. Есть подвижки. Меньше стали возлагать вину на жертв. Храбрости мне придали жертвы Харви Вайнштейна. Потрясающе смелые женщины", — сказала она.

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