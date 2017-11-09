В торговом центре «Крокус Сити Молл» в Москве состоялся грандиозный концерт, посвященный 15-летию торгового центра и дню рождения президента компании Crocus Group Араза Агаларова, пишут российские СМИ.

Двойной праздник и званый ужин посетило множество именитых гостей, среди которых - российские вип-персоны, а также звезды мирового шоу-бизнеса, такие как французская певица Патрисия Каас, британский эстрадный певец Энгельберт Хампердинк и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Гвоздем программы стали исполненные специально для именинника хиты Патрисии Каас, приехавшей в Россию с большим гастрольным туром. Легендарный Энгельберт Хампердинк, который, по слухам, является любимым певцом Араза Искандеровича Агаларова, также спел свои знаменитые песни. Голоса кумиров нескольких поколений звучали в этот праздничный вечер в стенах «Крокус Сити Молла».

Поздравить президента Crocus Group приехали его звездные друзья: Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Григорий Лепс, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Юлия Барановская, Анита Цой, Олег Газманов, Екатерина Одинцова, Андрей Малахов и многие другие. Среди присутствующих был замечен и актер Сами Насери, известный в России по главной роли в фильме «Такси».

Праздник продолжили чудесная музыка и танцы до глубокой ночи. Устроители торжества подарили присутствующим яркие эмоции и впечатления, которые надолго останутся у них в памяти.