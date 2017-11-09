Умерла «девушка Джеймса Бонда»

В Германии умерла актриса Карин Дор, известная по роли девушки агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды», сообщает The Hollywood Reporter.

Как рассказал сын артистки, его мать скончалась в доме престарелых в Мюнхене в возрасте 79 лет.

Дор также работала у Альфреда Хичкока в триллере «Топаз» (1969). Вместе с Кристофером Ли она сыграла в фильме «Невидимый доктор Мабузе» (1962).

Кроме того, актриса снялась в нескольких лентах в Германии с исполнителем роли Тарзана Лексом Баркером: «Сокровище Серебряного озера» (1962), «Виннету – сын Инчу-Чуна» (1964), «Виннету в долине смерти» (1968) и др.