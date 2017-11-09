В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу

В среду в Саудовской Аравии в рамках антикоррупционной кампании в высших эшелонах власти была взята под стражу принцесса Рим бинт аль-Валид ибн Талал. Об этом сообщает портал «Араби 21» со ссылкой на информированный источник.

Это первое в истории королевства задержание представительницы монаршей семьи по такого рода обвинениям.

Ранее по обвинению в коррупции и отмывании денег был задержан ее отец — саудовский миллиардер аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз аль Сауд, который, по версии Forbes, является одним из богатейших людей мира.