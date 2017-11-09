Евросоюз в ожидании отставки Терезы Мэй

Лидеры Евросоюза ожидают отставки правительства Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй до конца года, сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, в Брюсселе опасаются, что нестабильность правительства Мэй может привести к замене премьер-министра или досрочным парламентским выборам, по итогам которых к власти придет оппозиционная Лейбористская партия.

"Есть серьезные трудности с политическим руководством в Соединенном Королевстве, которое становится все более и более хрупким. Великобритания очень слаба, неустойчивость Терезы Мэй очень сильно осложняет переговоры по Brexit", - приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника.

В Брюсселе с учетом сложившейся ситуации рассматривают все возможные варианты осуществления Brexit, в том числе без заключения соглашения о его условиях, а также пересмотр этого решения после проведенных в Великобритании новых выборов, отмечает газета.