Как сообщает иранская газета «Джахане Санаат», индийская компания ONGC Videsh сделала Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) новое предложение за обладание правом разработки иранского газового месторождения Farzad-B в размере 11 млрд. долл.

При этом самый большой индийский трейдер нефти увеличил цену первоначального предложения более чем в два раза. Что могло побудить индийцев пойти на более чем 2-хкратное увеличение цены?

С большой долей вероятности толчком для принятия ONGC Videsh такого решение стало подписание в рамках визита президента Путина в Тегеран 1 ноября «дорожной карты» по нефтегазодобыче на территории Ирана между «Роснефтью» и NIOC. Как было заявлено главой «Роснефти», суммарный объем инвестиций в проекты составит до 30 млрд. долл. В течении одного года стороны договорились уже выйти на обязывающие контракты. Подробный перечень месторождений в соответствии с принятыми в этом бизнесе традициями не был объявлен, но почти наверняка Farzad B там присутствует. Дело в том, что иранские источники не раз заявляли об интересе к нему «Роснефти» и «Газпрома».

Что же, собой представляет это месторождение и какая тут роль Индии?

Farzad-B расположен на оффшорном блоке Farsi в Персидском заливе в пограничных водах с Саудовской Аравией. Его общие запасы оцениваются в 607 м3, извлекаемые запасы составляют 358,4 м3. Разработка месторождения была признана коммерчески целесообразной еще в 2008 г. по итогам разведки проведенной, консорциумом индийских компаний, состоящим из ONGC Videsh Ltd., India Oil Corp. и Oil India. Однако оформлению контракта по этому проекту тогда помешали антииранские санкции и проект был заморожен на 7 лет. Переговоры по нему возобновились два года назад после подписания Ираном ядерного соглашения.

Следует подчеркнуть, что Индия является третьим по величине потребителем углеводородов в мире, да еще и самым быстро растущим. Согласно статистическому отчету BP за 2016 г. она импортировала почти 4,5 млн. баррелей нефти в день с годовым приростом в 7,8%. Потребление КНР за этот период выросло всего на 3,3%, составив 12,381 млн. баррелей нефти в день.

В 2010 г. правительство приняло долгосрочную программу энергетической безопасности Индии «The Hydrocarbons Vision – 2025». Эта программа, в том числе предполагает приобретение месторождений в странах, имеющих высокую привлекательность для обеспечения длительных поставок нефти и газа. Используя падение мировых цен на нефть в 2014 г., и, стремясь обойти конкурентов из КНР, индийские нефтяные компании стали искать прибыльные проекты в т.ч. в соседнем Иране.

В итоге в мае прошлого года во время визита премьер-министра Наренда Моди в Тегеран было объявлено о завершении работ над коммерческим контрактом по Farzad-B. Накануне этого ONGC Videsh увеличила цену за предоставление ей лицензии с 3 до 5 млрд. долл. А для окончательного достижения результата по этому месторождению индийское правительство обещало увеличить еще и объемы закупок иранской нефти и инвестировать 20 млрд. долл. в развитие порта Чабахар, который соединит Индию через Афганистан с Центральной Азией, в обход Пакистана.

Однако, переговоры по согласованию технических и финансовых моментов контракта провалились. Финишную точку поставил министр нефти Ирана Б.Зангане. Он выступил в мае с резкой критикой ценовых предложения ONGC Videsh, охарактеризовав их как экономически нецелесообразные. У иранцев к тому времени сложилось, видимо, понимание цен на этом рынке т.к. через пару месяцев они подписали контракт с консорциумом во главе с французской Total на сумму $4,8 млрд. долл. по разработке одной из очередей газового месторождения «Южный Парс».

Со стороны официального Дели последовали гневные заявления, в которых в частности, говорилось о неблагодарности Ирана за поддержку в период санкций в т.ч. закупками нефти. В ответ председатель энергетической комиссии меджлиса Асадулла Гарехани указал на 30% потери, которые нес Иран из-за расчетов за свою нефть в девальвированных рупиях и отсутствии у Дели преференций на разработку Farzad-B даже после работ по обследованию месторождения.

Кульминация наступила, когда в рамках Петербургского Международного Экономического Форума, российский «Газпром» неожиданно подписал 5 июня с NIOC рамочное соглашение, которое стало основой для контракта на разработку Farzad-B.

Реакция Индии на это событие выразилась в том, что она резко стала сокращать закупки иранской нефти. Так, агентство Thomson Reuters определило, что в августе нефтяной экспорт Ирана в Индию впервые упал до самого низкого за последние 18 месяцев значения – 335 400 баррелей в сутки, что примерно на 42% ниже февраля 2016.

Ряд экспертов рынка при этом заметили, что выпадающую долю иранской нефти на индийском рынке стали отчасти замещать поставки нефти из США и Канады.

Вне зависимости от того, какое решение примет теперь иранское правительство по новому предложению индийских фирм, мы являемся свидетелями обострения конкурентной борьбы между Россией и Индией по Farzad-B. Может быть, Дели здесь ведет при поддержке США, игру на повышение ставок, чтобы разрушить зарождающееся партнерство Ирана и России в нефтегазовой сфере? Пока это трудно однозначно утверждать. Однако осуществляемый Россией «поворот на Восток» в поставках углеводородов становится очевидной тенденцией. Об этом свидетельствует и статистика российского экспорта (в Азию он увеличился за текущие полгода на 33,1%, а в Европу на 27,2%) и недавнее приобретение «Роснефтью» крупного НПЗ в Индии. Без наличия соответствующей инфраструктуры и добывающих активов в регионе добиться эффективности поставок на динамичные рынки стран АТР России очень сложно. Вот и получается, что Farzad-B, как и другие иранские месторождения могут являться элементами новой нефтяной стратегии России, ориентированной на растущую Азию.