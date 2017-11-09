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И снова вокруг Ирана новый автор haqqin.az

Автор: Владимир Логинов, отдел международной политики 

Как сообщает иранская газета «Джахане Санаат», индийская компания ONGC Videsh сделала Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) новое предложение за обладание правом разработки иранского газового месторождения Farzad-B в размере 11 млрд. долл.

При этом самый большой индийский трейдер нефти увеличил цену первоначального предложения более чем в два раза. Что могло побудить индийцев пойти на более чем 2-хкратное увеличение цены?

С большой долей вероятности толчком для принятия ONGC Videsh такого решение стало подписание в рамках визита президента Путина в Тегеран 1 ноября «дорожной карты» по нефтегазодобыче на территории Ирана между «Роснефтью» и NIOC. Как было заявлено главой «Роснефти», суммарный объем инвестиций в проекты составит до 30 млрд. долл. В течении одного года стороны договорились уже выйти на обязывающие контракты. Подробный перечень месторождений в соответствии с принятыми в этом бизнесе традициями не был объявлен, но почти наверняка Farzad B там присутствует. Дело в том, что иранские источники не раз заявляли об интересе к нему «Роснефти» и «Газпрома».

Что же, собой представляет это месторождение и какая тут роль Индии?

Farzad-B расположен на оффшорном блоке Farsi в Персидском заливе в пограничных водах с Саудовской Аравией. Его общие запасы оцениваются в 607  м3, извлекаемые запасы составляют 358,4  м3. Разработка месторождения была  признана коммерчески целесообразной еще в 2008 г. по итогам разведки проведенной, консорциумом индийских компаний, состоящим из ONGC Videsh Ltd., India Oil Corp. и Oil India. Однако оформлению контракта по этому проекту тогда помешали антииранские санкции и проект был заморожен на 7 лет. Переговоры по нему возобновились два года назад после подписания Ираном ядерного соглашения.

Следует подчеркнуть, что Индия является третьим по величине потребителем углеводородов в мире, да еще и самым быстро растущим. Согласно статистическому отчету BP за 2016 г. она импортировала почти 4,5 млн. баррелей нефти в день с годовым приростом в 7,8%. Потребление КНР за этот период выросло всего на 3,3%, составив 12,381 млн. баррелей нефти в день.

В 2010 г.  правительство приняло долгосрочную программу энергетической безопасности Индии «The Hydrocarbons Vision – 2025». Эта программа, в том числе предполагает приобретение месторождений в странах, имеющих высокую привлекательность для обеспечения длительных поставок нефти и газа. Используя падение мировых цен на нефть в 2014 г., и, стремясь обойти  конкурентов из КНР, индийские нефтяные компании стали искать прибыльные проекты в т.ч. в соседнем Иране.

В итоге в мае прошлого года во время визита премьер-министра Наренда Моди в Тегеран было объявлено о завершении работ над коммерческим контрактом по Farzad-B. Накануне этого ONGC Videsh увеличила цену за предоставление ей лицензии с 3 до 5 млрд. долл.  А для окончательного достижения результата по этому месторождению индийское правительство обещало увеличить еще и объемы закупок иранской нефти и инвестировать 20 млрд. долл. в развитие порта Чабахар, который соединит Индию через Афганистан с Центральной Азией, в обход Пакистана.

Однако, переговоры по согласованию технических и финансовых моментов контракта провалились. Финишную точку поставил министр нефти Ирана Б.Зангане. Он выступил в мае с резкой критикой ценовых предложения ONGC Videsh, охарактеризовав их как экономически нецелесообразные. У иранцев к тому времени сложилось, видимо, понимание цен на этом рынке т.к. через пару месяцев они подписали контракт с консорциумом во главе с французской Total на сумму $4,8 млрд. долл.  по разработке одной из очередей газового месторождения «Южный Парс».

Б.Зангане

Со стороны официального Дели последовали гневные заявления, в которых в частности, говорилось о неблагодарности Ирана за поддержку в период санкций в т.ч. закупками нефти. В ответ председатель энергетической комиссии меджлиса Асадулла Гарехани указал на 30% потери, которые нес Иран из-за расчетов за свою нефть в девальвированных рупиях и отсутствии у Дели преференций на разработку Farzad-B даже после работ по обследованию месторождения.

Кульминация наступила, когда в рамках Петербургского Международного Экономического Форума, российский «Газпром» неожиданно подписал 5 июня с NIOC рамочное соглашение, которое стало основой для контракта на разработку Farzad-B. 

Реакция Индии на это событие выразилась в том, что она резко стала сокращать закупки иранской нефти. Так, агентство Thomson Reuters определило, что в августе нефтяной экспорт Ирана в Индию впервые упал до самого низкого за последние 18 месяцев значения – 335 400 баррелей в сутки, что примерно на 42% ниже февраля 2016.  

Ряд экспертов рынка  при этом заметили, что выпадающую долю иранской нефти на индийском рынке стали отчасти замещать поставки нефти из США и Канады.

Вне зависимости от того, какое решение примет теперь иранское правительство по новому предложению индийских фирм, мы являемся свидетелями обострения конкурентной борьбы между Россией и Индией по Farzad-B. Может быть, Дели здесь ведет при поддержке США, игру на повышение ставок, чтобы разрушить зарождающееся партнерство Ирана и России в нефтегазовой сфере? Пока это трудно однозначно утверждать. Однако осуществляемый Россией «поворот на Восток» в поставках углеводородов становится очевидной тенденцией. Об этом свидетельствует и статистика российского экспорта (в Азию он увеличился за текущие полгода на 33,1%, а в Европу на 27,2%) и недавнее приобретение «Роснефтью» крупного НПЗ в Индии. Без наличия соответствующей инфраструктуры и добывающих активов в регионе добиться эффективности поставок на динамичные рынки стран АТР России очень сложно. Вот и получается, что Farzad-B, как и другие иранские месторождения могут являться элементами новой нефтяной стратегии России, ориентированной на растущую Азию.

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