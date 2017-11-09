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В Турции задержан азербайджанский контрабандист

Автор: Отдел информации 

В турецкой провинции Карс задержан азербайджанец с крупной партией контрабандных сигарет, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате операции, проведенной на дороге Кагызман – Игдыр сотрудниками Управления жандармерии Карса и Департамента по борьбе с контрабандой, в чемодане ехавшего в пассажирском автобусе азербайджанца А.Р. было обнаружено 1480 блоков безакцизных сигарет.

Нарушивший турецкое законодательство гражданин Азербайджана оштрафован на 20 720 турецких лир.

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