В Турции задержан азербайджанский контрабандист

В турецкой провинции Карс задержан азербайджанец с крупной партией контрабандных сигарет, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате операции, проведенной на дороге Кагызман – Игдыр сотрудниками Управления жандармерии Карса и Департамента по борьбе с контрабандой, в чемодане ехавшего в пассажирском автобусе азербайджанца А.Р. было обнаружено 1480 блоков безакцизных сигарет.
Нарушивший турецкое законодательство гражданин Азербайджана оштрафован на 20 720 турецких лир.