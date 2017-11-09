Мария Захарова о встрече Налбандяна и Мамедъярова

Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца этого года. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с учетом итогов прошедшего 16 октября в Женеве саммита по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца текущего года.

Захарова отметила, что накануне этой встречи сопредседатели проведут соответствующие консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент российский сопредседатель и его американский и французский коллеги работают над определением места и даты этих консультаций.