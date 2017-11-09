Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти в 2 миллиарда рублей

В Ленинградской области обнаружен построенный по документам, но отсутствующий в реальности газопровод, на прокладку которого было истрачено 1,8 миллиарда рублей, пишет «Фонтанка».

Согласно документам, в 2012 - 2014 годах в области была построена трубопроводная линия с сопутствующей инфраструктурой. Заказчиком проекта выступила дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром инвест», генподрядчиком — ООО «Омега». Газ в город Приозерск должен был прийти в 2014 году.

«К концу 2015 года "Газпром инвест" почти все работы принял, подписал акты по форме КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), на счета "Омеги" было перечислено около 1,7 миллиарда рублей. То есть газопровод был построен и оплачен», — отмечает издание.

Журналисты «Фонтанки» смогли обнаружить только первый участок этого трубопровода - протяженностью около 40 километров. «На Сосново позитив и закончился. Газопровод тоже закончился. Просека по трассе заметна, но никакого газопровода, вопреки актам приема работ, подписанным и оплаченным "Газпром инвест", не обнаружено», — констатирует издание.